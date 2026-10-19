В Янино после восстановления электроснабжения возникла перегрузка сети
В поселке Янино Ленинградской области после восстановления электроснабжения по резервной схеме возникла перегрузка сети. Из-за этого потребовалось повторно подключить часть домов, сообщили в пресс-службе комитета по топливно-энергетическому комплексу региона.
Сетевая компания проводит работы по повторному подключению потребителей. Для распределения нагрузки также устанавливают дополнительные дизельные генераторы.
«После восстановления электроснабжения по резервной схеме возникла перегрузка сети, поэтому потребовалось повторное подключение части домов»,— говорится в сообщении комитета.
На месте работает комиссия с участием профильных комитетов правительства Ленинградской области и администрации муниципалитета. Совместно с сетевой компанией и управляющими организациями специалисты в ручном режиме перераспределяют нагрузку внутри корпусов многоквартирных домов.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Янино к утру 19 октября подачу электричества восстановили не во всех домах.