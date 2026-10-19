В Орске открыли движение по мосту через реку Орь на дороге Орск — Джанаталап

«Прежний низководный мост был построен еще в 1980 году, и все это время его капитально не ремонтировали. Сооружение было однополосным: встречные автомобили не могли разъехаться, разрешалось движение транспорта массой не более 8 тонн со скоростью до 20 км/ч», — отмечает глава региона.