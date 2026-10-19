В Орске открыли движение по мосту через реку Орь на дороге Орск — Джанаталап
В Орске запустили движение по мосту через реку Орь на дороге Орск — Джанаталап после капитального ремонта. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Капитальный ремонт начали в мае этого года. Старый мост полностью демонтировали и построили новый железобетонный, с двумя полосами движения, рассчитанный на проезд тяжеловесного транспорта массой до 100 тонн. Мост подняли на 1,5 метра выше прежнего уровня. Это позволит сократить период подтопления во время весеннего паводка, а при небольшом подъеме воды избежать его совсем.
«Прежний низководный мост был построен еще в 1980 году, и все это время его капитально не ремонтировали. Сооружение было однополосным: встречные автомобили не могли разъехаться, разрешалось движение транспорта массой не более 8 тонн со скоростью до 20 км/ч», — отмечает глава региона.