В КЧР сотрудника оператора связи обвиняют во взломе баз данных «МегаФона»

По версии следствия, обвиняемая, будучи должностным лицом, имела доступ к служебной информации оператора через приложение «Партнер АС», позволяющее вносить изменения в автоматизированную информационную систему. В мае 2026 года Б., действуя из корыстной заинтересованности, предложила Л. за вознаграждение оформить SIM-карту «МегаФон» на имя О. без его ведома. Она изготовила договор на имя О., внесла его данные в «Партнер АС» — и тем самым записала ложные сведения в базу данных оператора.