В КЧР сотрудника оператора связи обвиняют во взломе баз данных «МегаФона»
Адыге-Хабльский районный суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит уголовное дело в отношении гражданки, обвиняемой по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ — неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) РФ лицом с использованием служебного положения. Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание назначено на 27 октября 2026 года на 14:30, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, обвиняемая, будучи должностным лицом, имела доступ к служебной информации оператора через приложение «Партнер АС», позволяющее вносить изменения в автоматизированную информационную систему. В мае 2026 года Б., действуя из корыстной заинтересованности, предложила Л. за вознаграждение оформить SIM-карту «МегаФон» на имя О. без его ведома. Она изготовила договор на имя О., внесла его данные в «Партнер АС» — и тем самым записала ложные сведения в базу данных оператора.
Следствие расценивает произошедшее как модификацию информации КИИ «МегаФона»: изменение нарушило целостность информационной системы и сделало циркулирующие в ней данные недостоверными. Вменяется также нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации и правил доступа к системам, отнесенным к критической инфраструктуре.