В Набережных Челнах планируют построить дата-центр за 15 млрд рублей

IT-парк в Набережных Челнах открылся в 2012 году. По итогам этого года выручка резидентов IT-парка в Набережных Челнах ожидается на уровне 18,1 млрд руб. против 15,5 млрд руб. в 2025 году. Также прогнозируется увеличение налоговых отчислений резидентов с 2,3 млрд руб. до 2,8 млрд руб.