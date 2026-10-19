В Набережных Челнах планируют построить дата-центр за 15 млрд рублей
В Закамской зоне Набережных Челнов планируют построить центр обработки данных на 2,4 тыс. стоек с объемом инвестиций около 15 млрд руб. Об этом сообщил руководитель второй площадки Казанского технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк» в Набережных Челнах Айрат Сагдеев.
По его словам, для реализации проекта прорабатывается вопрос привлечения 3 млрд руб. федерального финансирования.
IT-парк в Набережных Челнах открылся в 2012 году. По итогам этого года выручка резидентов IT-парка в Набережных Челнах ожидается на уровне 18,1 млрд руб. против 15,5 млрд руб. в 2025 году. Также прогнозируется увеличение налоговых отчислений резидентов с 2,3 млрд руб. до 2,8 млрд руб.