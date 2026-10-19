Суд в Карачаево-Черкесии аннулировал брак, о котором «супруги» не знали

Малокарачаевский районный суд удовлетворил иск заместителя районного прокурора и признал недействительным брак между С. и А., зарегистрированный 25 ноября 2021 года, — по мотиву его фиктивности. Также суд обязал отдел ЗАГС по Малокарачаевскому району аннулировать запись акта о заключении брака и взыскал с каждого из ответчиков госпошлину по 1500 рублей в бюджет муниципалитета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карачаево-Черкессии.