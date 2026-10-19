Суд в Карачаево-Черкесии аннулировал брак, о котором «супруги» не знали
Малокарачаевский районный суд удовлетворил иск заместителя районного прокурора и признал недействительным брак между С. и А., зарегистрированный 25 ноября 2021 года, — по мотиву его фиктивности. Также суд обязал отдел ЗАГС по Малокарачаевскому району аннулировать запись акта о заключении брака и взыскал с каждого из ответчиков госпошлину по 1500 рублей в бюджет муниципалитета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карачаево-Черкессии.
Поводом послужила проверка по поступившей информации. 20 июля 2026 года следственный отдел СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. По материалам дела, неустановленный сотрудник отдела ЗАГС, выполняющий организационно-распорядительные функции, из корыстной заинтересованности внес в реестр недостоверные сведения о заключении брака — без взаимного добровольного согласия С. и А. Иными словами, «супруги» узнали о своем статусе постфактум.
Прокурорский иск судом удовлетворён полностью. При этом решение в законную силу пока не вступило: у сторон и третьих лиц остаётся возможность его обжаловать в апелляции.