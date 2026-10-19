Ставропольский край сократил сбор зерна на 11% на фоне роста по ЮФО
Ставропольский край на фоне рекордного урожая в соседних регионах показал отрицательную динамику: по данным на 1 октября 2026 года аграрии края собрали 9,1 млн т зерна — на 11% меньше, чем годом ранее. Данные приводит портал «Поле.рф».
Итог — третье место среди субъектов РФ по объёму сбора (9,12 млн т), которое край сохраняет лишь формально: отставание от лидеров нарастает. Первое место заняла Ростовская область с 13,7 млн т (рост в 1,5 раза — с 8,7 млн т годом ранее), второе — Краснодарский край с почти 12 млн т.
В целом по Южному федеральному округу сбор зерна вырос на 26,3% — до 34,4 млн т против 27,2 млн т в 2025 году. Ставропольский минус на этом фоне выглядит ещё контрастнее: в Волгоградской области прибавили 7% (до 5,8 млн т), в Краснодарском крае — 13,8%, а донской регион, потерявший в 2025 году часть урожая, отыгрался на 58,3%.