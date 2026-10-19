Ставропольский край сократил сбор зерна на 11% на фоне роста по ЮФО

В целом по Южному федеральному округу сбор зерна вырос на 26,3% — до 34,4 млн т против 27,2 млн т в 2025 году. Ставропольский минус на этом фоне выглядит ещё контрастнее: в Волгоградской области прибавили 7% (до 5,8 млн т), в Краснодарском крае — 13,8%, а донской регион, потерявший в 2025 году часть урожая, отыгрался на 58,3%.