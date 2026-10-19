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Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10950 баллов. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 10070. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5610. 4 (4). Бен Шелтон (США) — 4720. 5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3660. 6 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3640. 7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3590. 8 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3430. 9 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3380. 10 (11). Артюр Фис (Франция) — 3325. 11 (13). Рафаэль Ходар (Испания) — 3234. 12 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3090. 13 (26). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2880. 14 (12). Тейлор Фриц — 2880. 15 (18). Томми Пол — (оба — США) — 2575. 16 (15). Якуб Меншик (Чехия) — 2500. 17 (19). Брэндон Накашима — 2375. 18 (17). Лернер Тьен (оба — США) — 2345. 19 (22). Александр Бублик (Казахстан) — 2275. 20 (16). Иржи Легечка (Чехия) — 2235… 22 (23). Андрей Рублев — 2175… 25 (27). Карен Хачанов — 1990… 70 (79). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 794.
Рейтинг WTA
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9196 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7550. 3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 6306. 4 (3). Джессика Пегула — 6235. 5 (5). Кори Гауфф (обе — США) — 5974. 6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5229. 7 (7). Каролина Мухова — 4833. 8 (8). Линда Носкова (обе — Чехия) — 4678. 9 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 4389. 10 (10). Марта Костюк (Украина) — 3920. 11 (22). Майя Хвалиньская (Польша) — 3031. 12 (11). Ива Йович (США) — 2931. 13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2663. 14 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2662. 15 (14). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2540. 16 (15). Виктория Мбоко (Канада) — 2501. 17 (16). Сорана Кырстя (Румыния) — 2380. 18 (17). Аманда Анисимова (США) — 2363. 19 (18). Наоми Осака (Япония) — 2297. 20 (19). Александра Эала (Филиппины) — 2241… 23 (21). Анна Калинская — 1989... 33 (24). Екатерина Александрова — 1591... 43 (43). Людмила Самсонова — 1234... 80 (74). Алина Корнеева (все — Россия) — 900.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 12