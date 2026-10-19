В Новороссийске началась посевная кампания озимых культур

По его словам, под урожай ячменя отведено 97 га, под лен — 80 га и 250 га плодородных земель — под рапс. На данный момент засеяно 367 га. Урожай озимых в следующем году планируется не ниже уровня 2026 года, который составил порядка 3,2 тыс. т.