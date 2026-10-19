В Новороссийске началась посевная кампания озимых культур
Посевная кампания озимых культур стартовала в Новороссийске. Под урожай пшеницы отведено 530 га. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
По его словам, под урожай ячменя отведено 97 га, под лен — 80 га и 250 га плодородных земель — под рапс. На данный момент засеяно 367 га. Урожай озимых в следующем году планируется не ниже уровня 2026 года, который составил порядка 3,2 тыс. т.
Андрей Кравченко отметил, что аграрии Новороссийска применяют посадочный материал отечественного производства, что позволяет сократить затраты на семена и увеличить урожайность. Отмечается, что отечественные сорта адаптированы к местным климатическим условиям, а также устойчивы к болезням и вредителям.