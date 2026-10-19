Госконтроль указал на риски недостижения показателей по нацпроектам в Удмуртии
Речь идет о программах в сфере демографии и здравоохранения
Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил риски недостижения плановых показателей по нацпроектам в сферах демографии и здравоохранения при оценке исполнения бюджета республики за первое полугодие. Выводы заседания коллегии надзорного органа опубликованы на сайте ведомства. Подробности не приводятся.
Финансовое обеспечение реализации 12 нацпроектов в Удмуртии на 1 июля составило 23,6 млрд руб. — 13,4% от утвержденного годового объема расходов бюджета республики.
В первом полугодии в бюджет Удмуртии поступило 78,2 млрд руб. доходов, что на 11,1% больше, чем годом ранее. Из них 59,5 млрд — налоговые и неналоговые доходы (+10,1%), безвозмездные поступления — 18,7 млрд (+14,3%). Расходы составили в январе—июне 78 млрд руб. Госдолг с начала года снизился на 19,2% — до 44,2 млрд руб.