Еще в пяти муниципалитетах Ставрополья включили отопление
В большинстве территорий Ставропольского края уже начался отопительный сезон. Сегодня к подаче тепла приступили Александровский, Грачевский и Совептский округа, а также Железноводск и Кисловодск, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Решение о начале отопления — полномочия глав округов. Губернатор на планерке обратился к руководителям территорий лично: учитывать прогноз погоды и мнение жителей, начинать подачу тепла своевременно и в первую очередь — в социальные учреждения: больницы, школы и детсады.
Забегающий вперед сезон — привычная практика юга: в отличие от регионов, где даты отопления жёстко привязаны к статистике среднесуточных температур, местные главы по закону сами выбирают момент запуска, и горные Кавминводы традиционно запускаются раньше равнинных округов.