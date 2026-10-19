В Геленджике готовят к буксировке судно, севшее на мель после шторма
В Геленджике ликвидируют последствия шторма, который сильнее всего повредил пляжи в центральной части города. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Администрация поручила блоку по курортам координировать уборку территорий по всему муниципалитету и при необходимости подключать к работе городские службы. К расчистке оперативно присоединились пользователи пляжных территорий.
В районе пляжа санатория «Кавказ» на мель село плавсредство, которое использовалось при строительстве «Геленджик Марины». Сейчас из судна откачивают воду, после этого его планируют отбуксировать в сторону марины.
По данным властей, угрозы загрязнения морской акватории нет.