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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Новороссийск

В Геленджике готовят к буксировке судно, севшее на мель после шторма

В Геленджике ликвидируют последствия шторма, который сильнее всего повредил пляжи в центральной части города. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Администрация поручила блоку по курортам координировать уборку территорий по всему муниципалитету и при необходимости подключать к работе городские службы. К расчистке оперативно присоединились пользователи пляжных территорий.
В районе пляжа санатория «Кавказ» на мель село плавсредство, которое использовалось при строительстве «Геленджик Марины». Сейчас из судна откачивают воду, после этого его планируют отбуксировать в сторону марины.
По данным властей, угрозы загрязнения морской акватории нет.
Мария Хоперская