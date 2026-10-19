«Алтайское подворье» вышло на охоту
Проданы принадлежавшие бизнес-партнеру Михаила Абызова алтайские охотугодья
Охотничьи угодья в Алтайском крае, ранее изъятые у бизнес-партнера осужденного экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, проданы на аукционе за 189 млн руб. — в десять раз дороже стартовой цены. Покупателем стала туристическая компания «Алтайское подворье», связанная с «Газпромом». Высокую стоимость угодий местные охотоведы объяснили имеющейся у их арендатора — ООО «Староказачье» — лицензией на пользование почти 0,5 млн га лесов, где обитают маралы, косули, медведи и рыси.
Охотхозяйство ООО «Староказачье» в Чарышском районе Алтайского края продано с торгов за 189 млн руб. при начальной цене в 15,31 млн руб., следует из данных портала ГИС «Торги». Аукцион прошел 14 октября, продавцом выступило Росимущество.
Покупателем стала местная туристическая компания «Алтайское подворье». Как писал «Ъ», одноименный туристический комплекс в Онгудайском районе Республики Алтай около 15 лет назад построила «Газпром нефть». В сервисе Rusprofile в качестве электронного адреса компании указан сайт ОАО «Алтайкрайгазсервис». Владельцем 50% уставного капитала «Алтайского подворья» является Иван Вдовин, который с 2016 по 2017 год руководил «Алтайкрайгазсервисом».
С 2024 года «Староказачье» находится в госсобственности. Прежним его владельцем был новосибирский предприниматель Николай Степанов, у которого предприятие изъяли в рамках уголовного дела. В 2023 году бизнесмен был признан виновным по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов по делу своего делового партнера — экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
В состав недвижимого имущества «Староказачьего» вошли лишь срубы омшаника (зимовника), бани и дома, а также небольшой земельный участок на территории Чарышского лесничества. Штатная численность работников охотхозяйства составляет 26 человек.
Основным же активом предприятия являются арендованные земли. Согласно указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко, за организацией закреплено около 480 тыс. га для ведения охотхозяйственной деятельности. Соглашение об аренде предусматривает пользование этой территорией до марта 2061 года.
По словам охотоведа ГУП дорожного хозяйства «Южное ДСУ» (ведет деятельность в Чарышском районе) Вадима Бобровских, «Староказачье» располагает самым крупным в этом районе охотничьим угодьем.
«Высокая цена, скорее всего, связана с большой территорией — участок занимает практически весь район. Всего здесь три охотоведческих предприятия, у оставшихся двух общая площадь составляет 144 тыс. га. Многие приезжают охотиться на косулю, марала, медведя и рысь»,— рассказал он «Ъ-Сибирь».
Источник в Алтайской региональной ассоциации туризма отметил, что угодья «Староказачьего» расположены в живописном районе с развитой инфраструктурой, включающей множество туристических мест и даже современный ипподром, где по-прежнему проводятся конные соревнования. В организации не исключают, что победитель аукциона приобрел участок с целью строительства нового туристического комплекса.
Покупка «Староказачьего» — это инвестиция в часть системного проекта в будущем, также полагает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Сумма в 189 млн руб. — это плата за контроль над действующим охотхозяйством с долгосрочным правом вести деятельность на огромной территории. Очевидно, участники торгов оценивали актив как возможность распоряжаться охотничьей инфраструктурой и организовывать промысел на площади около 480 тыс. га до 2061 года. Десятикратное превышение стартовой цены показывает, что для рынка это право было существенно ценнее балансовой стоимости строений. Однако такая сделка не означает, что инвестор сможет сразу возводить там гостиницы и другую рекреационную инфраструктуру»,— прокомментировала сделку госпожа Владимирова.
По словам опрошенных экспертов, строительство крупного туркластера соответствует концепции развития региона. При среднем чеке гостя в 200–350 тыс. руб. и привлечении нескольких сотен клиентов в год (не только на охоту, но и на экологический, конный, рыболовный и корпоративный отдых) выручка проекта может достигать около 100–200 млн руб.