«Алтайское подворье» вышло на охоту

Покупка «Староказачьего» — это инвестиция в часть системного проекта в будущем, также полагает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Сумма в 189 млн руб. — это плата за контроль над действующим охотхозяйством с долгосрочным правом вести деятельность на огромной территории. Очевидно, участники торгов оценивали актив как возможность распоряжаться охотничьей инфраструктурой и организовывать промысел на площади около 480 тыс. га до 2061 года. Десятикратное превышение стартовой цены показывает, что для рынка это право было существенно ценнее балансовой стоимости строений. Однако такая сделка не означает, что инвестор сможет сразу возводить там гостиницы и другую рекреационную инфраструктуру»,— прокомментировала сделку госпожа Владимирова.