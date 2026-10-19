Бюджет Татарстана с дефицитом 8,5 млрд рублей приняли в первом чтении

По данным министра финансов Татарстана Марата Файзрахманова, поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет республики по состоянию на октябрь составили 168 млрд руб. Это почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам этого года поступления НДФЛ ожидаются на уровне почти 239 млрд руб., а в 2027 году — 253 млрд руб.