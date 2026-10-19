Бюджет Татарстана с дефицитом 8,5 млрд рублей приняли в первом чтении
Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Дефицит бюджета республики в 2027 году составит 8,5 млрд руб.
Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 558,1 млрд руб., расходы — 566,6 млрд руб.
По данным министра финансов Татарстана Марата Файзрахманова, поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет республики по состоянию на октябрь составили 168 млрд руб. Это почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам этого года поступления НДФЛ ожидаются на уровне почти 239 млрд руб., а в 2027 году — 253 млрд руб.
Поступления налога на прибыль организаций в бюджет республики по итогам этого года прогнозируются в размере 170 млрд руб. Около 40% этой суммы обеспечат компании нефтяной отрасли.