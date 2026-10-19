Челябинский бизнесмен оштрафован на 20 млн руб. за взятку при застройке Увильдов
Калининский районный суд Челябинска признал директора компании финансового лизинга виновным в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, по материалам которого было возбуждено дело, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 млн руб.
Суд установил, что предприниматель пытался избежать ответственности за незаконное возведение объекта на территории памятника природы — озера Увильды. Для этого он предложил 600 тыс. руб. должностному лицу ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», отвечающему за сохранность объекта. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ 24 июня 2026 года при передаче первой части суммы в размере 100 тыс. руб.
Уголовное дело расследовалось следственным управлением СКР по Челябинской области. При назначении наказания судебная инстанция учла полное признание вины и деятельное раскаяние фигуранта. Приговор в законную силу не вступил.