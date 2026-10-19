Челябинский бизнесмен оштрафован на 20 млн руб. за взятку при застройке Увильдов

Суд установил, что предприниматель пытался избежать ответственности за незаконное возведение объекта на территории памятника природы — озера Увильды. Для этого он предложил 600 тыс. руб. должностному лицу ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», отвечающему за сохранность объекта. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ 24 июня 2026 года при передаче первой части суммы в размере 100 тыс. руб.