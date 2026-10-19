Между муниципалитетами на Дону перераспределили субсидии на 2026 год

Три района получили прибавку. В Белокалитвинском районе к утверждённым 72,4 млн рублей добавят ещё 528,7 тыс. рублей. В Пролетарском районе финансирование увеличили на 1,8 млн рублей — до 25,3 млн рублей. В Усть-Донецком районе ассигнования выросли на 1,1 млн рублей — до 13,4 млн рублей.