Между муниципалитетами на Дону перераспределили субсидии на 2026 год
В Ростовской области скорректировали распределение субсидий между муниципалитетами на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь: изменения вносятся в распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования расходных обязательств по обеспечению жильём молодых семей.
Финансирование сократили в ряде крупнейших территорий. В Ростове-на-Дону объём ассигнований снизили на 2 млн рублей — до 110,8 млн рублей. В Таганроге минус 164,5 тыс. рублей, итог — 66,5 млн рублей. В Новошахтинске отрезали 338,8 тыс. рублей, до 71,8 млн рублей. В Миллеровском районе сокращение составило 861,7 тыс. рублей, текущий объём поддержки — 2,7 млн рублей.
Три района получили прибавку. В Белокалитвинском районе к утверждённым 72,4 млн рублей добавят ещё 528,7 тыс. рублей. В Пролетарском районе финансирование увеличили на 1,8 млн рублей — до 25,3 млн рублей. В Усть-Донецком районе ассигнования выросли на 1,1 млн рублей — до 13,4 млн рублей.