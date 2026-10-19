Бюджет ТФОМС Татарстана на 2027 год составит 105,6 млрд рублей

Прогнозируемый объем доходов на 4,2% превышает показатели утвержденного бюджета фонда на этот год. Основную часть поступлений составляют субвенции Федерального фонда ОМС на финансирование медицинского страхования в республике. В 2027 году они увеличатся на 8,3% за счет повышения норматива финансового обеспечения территориальной программы ОМС.