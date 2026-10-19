Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

Бюджет ТФОМС Татарстана на 2027 год составит 105,6 млрд рублей

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в 2027 году прогнозируются на уровне 105,6 млрд руб. Соответствующий законопроект о бюджете фонда в первом чтении принял Госсовет Татарстана.
Бюджет ТФОМС Татарстана на 2027 год составит 105,6 млрд рублей

Бюджет ТФОМС Татарстана на 2027 год составит 105,6 млрд рублей

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прогнозируемый объем доходов на 4,2% превышает показатели утвержденного бюджета фонда на этот год. Основную часть поступлений составляют субвенции Федерального фонда ОМС на финансирование медицинского страхования в республике. В 2027 году они увеличатся на 8,3% за счет повышения норматива финансового обеспечения территориальной программы ОМС.
99,4% всех расходов фонда придется на здравоохранение.
Анна Кайдалова