В Челябинской области учредили премию для бизнеса в сфере креативных индустрий
В Челябинской области объявлен старт приема заявок на соискание первой региональной премии в сфере креативных индустрий. Награда учреждена по инициативе губернатора Алексея Текслера, организатором выступает областное Агентство развития креативных индустрий. Премия призвана отметить лучшие бизнес-практики и проекты за 2025–2026 годы.
Участие в конкурсе могут принять физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица и НКО, работающие в сферах архитектуры, урбанистики, моды, дизайна, а также разработки программного обеспечения и видеоигр. По словам директора агентства Ирины Чирковой, проект направлен на выявление лидеров отрасли, укрепление межотраслевых связей и формирование векторов развития сферы.
Награды будут вручены в десяти основных номинациях, охватывающих продукты, события, пространства, а также семейные и наставнические проекты. Отдельные категории предусмотрены для муниципалитетов и представителей крупного бизнеса за инициативы в креативной сфере.
Прием заявок продлится до 15 ноября. Итоги премии подведут 4 декабря на торжественной церемонии в Челябинске.