В Челябинской области учредили премию для бизнеса в сфере креативных индустрий

Участие в конкурсе могут принять физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица и НКО, работающие в сферах архитектуры, урбанистики, моды, дизайна, а также разработки программного обеспечения и видеоигр. По словам директора агентства Ирины Чирковой, проект направлен на выявление лидеров отрасли, укрепление межотраслевых связей и формирование векторов развития сферы.