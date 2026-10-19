Обеспеченность жильем в Астраханской области доведут до 30 кв. м на человека
В Астраханской области к 2030 году планируют увеличить объем жилплощади, приходящейся на одного жителя, в два раза. Региональное министерство строительства и ЖКХ опубликовало обновленный паспорт программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», сообщает «Пункт А».
Так, за четыре года регион планирует увеличить базовый показатель в 15,35 кв. м (на 2019 год) на человека до 30,8 кв. м. Качество жизни в опорных населенных пунктах должно увеличиться на 28,2%. К 2030 году доля жилья, введенного или реконструированного после 2019 года, должна достичь 18,5% от общего объема жилищного фонда.
Также в регионе предусмотрено благоустройство 285 общественных пространств. Кроме того, в паспорте прописана реализация не менее двух проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ей займутся победители всероссийского конкурса.