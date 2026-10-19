В Угличе создадут лабораторию для испытания молочных заквасок
Угличская биофабрика планирует в первом квартале 2027 года открыть участок пилотных испытаний заквасочных культур на Угличском сыродельно-молочном заводе (УСМЗ). Об этом сообщили в компании.
«Лаборатория на площадке УСМЗ даст нам возможность апробировать производимые фабрикой заквасочные культуры»,— рассказал генеральный директор Угличской биофабрики Дмитрий Фурсаев.
На площадке будут проверять закваски при производстве различных молочных продуктов до начала полномасштабных производственных испытаний. Для этого установят оборудование, позволяющее в небольших объемах выпускать сыры, творог и сливочное масло. Вместимость основного аппарата для изготовления сыра и творога составит 500 л нормализованной молочной смеси.
По словам господина Фурсаева, сейчас завершается согласование оснащения лаборатории и определены поставщики оборудования. Часть оборудования планируют поставить до конца 2026 года.
В лаборатории намерены испытывать заквасочные культуры для разных видов сыров и творога, используя различные технологии производства. Результаты испытаний будут применять для оценки пригодности заквасок к использованию в промышленном производстве.
Угличская биофабрика разрабатывает отечественные заквасочные культуры для замещения импортных аналогов, которыми, по данным предприятия, пользуются около 90% российских молокоперерабатывающих заводов.
Угличская биофабрика и УСМЗ входят в группу компаний «Васта».