В Угличе создадут лабораторию для испытания молочных заквасок

На площадке будут проверять закваски при производстве различных молочных продуктов до начала полномасштабных производственных испытаний. Для этого установят оборудование, позволяющее в небольших объемах выпускать сыры, творог и сливочное масло. Вместимость основного аппарата для изготовления сыра и творога составит 500 л нормализованной молочной смеси.