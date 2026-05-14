В Угличе выработали первый сыр с использованием отечественных заквасок

В Ярославской области на Угличском сыродельно-молочном заводе впервые провели производственный эксперимент по выпуску сыра «Российский» с использованием отечественных заквасочных культур Угличской биофабрики. Об этом сообщили в ГК «Васта», в которую входят оба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Васта» Фото: ГК «Васта»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что биофабрику по производству бактериальных заквасок и концентратов начали строить в 2024 году на территории Угличского сыродельно-молочного завода. Цель проекта — заменить импортные закваски отечественными аналогами. Официального открытия пока не было. Эксперимент прошел в рамках пусконаладочных работ. Сыр, созданный на новой закваске, будет созревать два месяца, однако дегустаторы смогут оценить его через месяц.

«Пока российские заводы в 90% случаев вынуждены использовать импортные заквасочные культуры. Однако благодаря работе Угличской биофабрики они будут обеспечены конкурентоспособным отечественным заквасочным сырьем», — генеральный директор Угличской биофабрики Дмитрий Фурсаев.

Планируется, что биофабрика будет официально открыта осенью 2026 года.

Антон Голицын