В Казани на строительство соцобъектов направили 10,3 млрд рублей

Также в этом году велась работа по капитальному ремонту социальных объектов. Так, на капремонт Казанского дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша выделили 403,5 млн руб. В прошлом году на первом этапе работ демонтировали старые конструкции, укрепили фундамент, отремонтировали фасад и кровлю, заменили окна. В этом году на втором этапе обновляют инженерные сети и выполняют черновую отделку. Завершить работы планируют в 2027 году.