В Казани на строительство соцобъектов направили 10,3 млрд рублей
В Казани в этом году на строительство социальных объектов выделили 10,3 млрд руб. Всего на эти средства построили восемь объектов, включая два переходящих с прошлого года, сообщил директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Илья Коротихин.
Также в этом году велась работа по капитальному ремонту социальных объектов. Так, на капремонт Казанского дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша выделили 403,5 млн руб. В прошлом году на первом этапе работ демонтировали старые конструкции, укрепили фундамент, отремонтировали фасад и кровлю, заменили окна. В этом году на втором этапе обновляют инженерные сети и выполняют черновую отделку. Завершить работы планируют в 2027 году.
Кроме того, по словам господина Коротихина, в Казани в этом году 2,1 млрд руб. выделили на капитальный ремонт и модернизацию 44 муниципальных и государственных учреждений.