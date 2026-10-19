В Новороссийске подтвердили высокие физико-химические показатели партий подсолнечника из Адыгеи

Средневзвешенная масличность составила 46,15%. При этом 74% проверенного объема (9,5 тыс. т) имеют масличность от 45,0% и выше. Кислотное число масла оказалось низким — в среднем 0,68 мг КОН/г, что соответствует нормативным требованиям 1-го класса. Влажность семян составила 6,99% при норме 6,0–8,0%. Содержание сорной примеси — 1,55%, масличной — 2,43%.