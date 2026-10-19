В Новороссийске подтвердили высокие физико-химические показатели партий подсолнечника из Адыгеи
Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» 14 октября оценили качество 12,9 тыс. т подсолнечника нового урожая из Адыгеи. Физико-химические испытания 26 поступивших партий проводили на соответствие ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», сообщает пресс-служба филиала.
По совокупности свойств 47,3% проанализированного объема отнесли ко 2-му классу, 52,7% — к 3-му.
Средневзвешенная масличность составила 46,15%. При этом 74% проверенного объема (9,5 тыс. т) имеют масличность от 45,0% и выше. Кислотное число масла оказалось низким — в среднем 0,68 мг КОН/г, что соответствует нормативным требованиям 1-го класса. Влажность семян составила 6,99% при норме 6,0–8,0%. Содержание сорной примеси — 1,55%, масличной — 2,43%.
В образцах из Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского районов массовая доля масла в пересчете на сухое вещество превысила 50%, достигнув максимума 50,8%. В ряде партий кислотное число находится на минимальной отметке 0,60 мг КОН/г.
Как отметила заведующая испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Тамара Халявкина, такие высокие значения масличности и низкое кислотное число обеспечивают максимальный технологический выход масла и минимизируют затраты на его последующую рафинацию.