В Махачкале выставили на торги многоэтажный недострой за 67,8 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Спецтехнологии» выставил на открытый аукцион участок площадью 2,32 тыс. кв. м и объект незавершенного строительства площадью 289 кв. м в Махачкале. Начальная цена лота — 67,8 млн руб., задаток — 6,78 млн руб. Заявки принимают с 19 октября по 24 ноября, аукцион назначен на 25 ноября 2026 года. Шаг составляет 3,39 млн руб., или 5% от начальной цены. Объявление опубликовано в Федресурсе.
В лот вошли земельный участок с кадастровым номером и многоквартирный недострой в Приморском жилом районе, участок А. Участок предназначен для многоквартирной жилой застройки. За организацию торгов отвечает конкурсный управляющий Марижат Гаджимагомедова. Победитель должен подписать договор в течение пяти рабочих дней после получения предложения управляющего и оплатить покупку в течение 30 дней со дня подписания договора. Для осмотра имущества организатор предлагает заранее согласовать время.
Продажа связана с банкротством «Спецтехнологий», которое длится более 14 лет. Компания строила жилье в Махачкале, но не завершила строительство дома на проспекте Амет-хан Султана, 3-А. По материалам дела, с застройщиком заключали договоры инвестирования; в 2012 году суд включил требования 97 граждан в реестр кредиторов.
В судебном акте 2015 года указано, что «Спецтехнологии» приобрели эту землю в 2007 году, заключали с гражданами договоры инвестирования и начали строительство многоэтажного дома, который называли «МКР Анталия». Сдача 16-этажного многоквартирного дома в Махачкале планировалась в 2010 году. Дом не был завершен, всего было построено около двух этажей. В итоге люди стали требовать возврата денег, застройщики на связь не выходили. По жалобам дольщиков было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В 2014 году суд признал одного из учредителей компании виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В материалах дела говорится, что застройщик привлекал деньги граждан на строительство, которое не завершил. Это обстоятельство дает контекст истории компании, но само по себе не устанавливает правовой статус выставленного сейчас имущества или права дольщиков на него.
В 2025 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции рассматривал спор одной из дольщиц с властями Дагестана после исключения этого дома из реестра проблемных объектов. Судебный акт указывает, что дом не достроили, а разрешение на строительство и основания для учета объекта в реестре стали предметом спора, следует из текста кассационного определения.