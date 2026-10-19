В Махачкале выставили на торги многоэтажный недострой за 67,8 млн рублей

В судебном акте 2015 года указано, что «Спецтехнологии» приобрели эту землю в 2007 году, заключали с гражданами договоры инвестирования и начали строительство многоэтажного дома, который называли «МКР Анталия». Сдача 16-этажного многоквартирного дома в Махачкале планировалась в 2010 году. Дом не был завершен, всего было построено около двух этажей. В итоге люди стали требовать возврата денег, застройщики на связь не выходили. По жалобам дольщиков было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.