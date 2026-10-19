Адыгейский подсолнечник показал масличность выше 46%

По словам заведующей испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ЦОК АПК Тамары Халявкиной, в образцах из Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского районов массовая доля масла в пересчете на сухое вещество превысила 50%, достигнув максимума в 50,8%. В отдельных партиях кислотное число составило 0,60 мг КОН на грамм.