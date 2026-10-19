Адыгейский подсолнечник показал масличность выше 46%
Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили качество первых партий подсолнечника нового урожая из Адыгеи общим объемом 12,9 тыс. тонн. По результатам лабораторных испытаний 47,3% исследованного сырья отнесли ко второму классу, остальные 52,7% — к третьему.
Проверка 26 партий прошла 14 октября на соответствие требованиям ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия». Средневзвешенная масличность семян составила 46,15%. При этом в 9,5 тыс. тонн сырья, или 74% проверенного объема, содержание масла достигло 45% и выше.
Среднее кислотное число масла составило 0,68 мг КОН на грамм, что соответствует нормативам первого класса по этому показателю. Влажность семян достигла 6,99% при допустимом диапазоне 6–8%. Содержание сорной и масличной примесей составило 1,55% и 2,43% соответственно.
По словам заведующей испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ЦОК АПК Тамары Халявкиной, в образцах из Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского районов массовая доля масла в пересчете на сухое вещество превысила 50%, достигнув максимума в 50,8%. В отдельных партиях кислотное число составило 0,60 мг КОН на грамм.
Как отметила госпожа Халявкина, высокая масличность сырья позволяет переработчикам увеличить выход масла, а низкое кислотное число — сократить затраты на его последующую рафинацию.