«Ставка на дело» от ПСБ — в Ярославле пройдет бизнес-вечер по теме франшиз

«Франчайзинг — это не только способ запустить бизнес, но и инструмент масштабирования для владельцев действующих компаний. Он позволяет опираться на проверенную бизнес-модель, узнаваемый бренд и отработанный процесс, снижая риски. Предпринимателю на старте важно оценить множество факторов, и банк может ему в этом помочь: подобрать подходящий финансовый инструмент, проанализировать инвестиционный план, обеспечить расчетное обслуживание и цифровые сервисы для управления бизнесом. Такие встречи позволяют вести открытый диалог, а владельцам бизнеса принимать уверенные решения, направленные на развитие компании и долгосрочные партнерства», — отметила Анна Можейко.