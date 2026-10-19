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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ЯрославльНовости компаний

«Ставка на дело» от ПСБ — в Ярославле пройдет бизнес-вечер по теме франшиз

Предпринимательское сообщество «Ставка на дело» при поддержке банка ПСБ проведет в Ярославле бизнес-вечер, посвященный актуальным вопросам франчайзинга. Стать участниками мероприятия могут владельцы бизнеса, управляющие и руководители компаний, которые планируют масштабироваться через франшизу или рассматривают покупку готового бизнеса для старта.
Спикеры мероприятия:

  • Юрий Машенцев — крупнейший партнер «Дринкит» и «Додо Пицца» поделится опытом создания франшизы и масштабирования бизнеса через партнёрства;

  • Василь Газизулин — основатель и управляющий партнер компаний TopFranchise.ru и TopFranchise.com, международный эксперт в области франчайзинга выступит с темой «Стратегия развития во франчайзинге: открытие нового бизнеса или усиление своего».

Модератор мероприятия — Анна Можейко — заместитель управляющего по развитию малого и среднего предпринимательства Ярославским филиалом банка ПСБ.
В своих выступлениях эксперты представят тренды, определяющие развитие рынка франчайзинга и наиболее перспективные сейчас направления в бизнесе, расскажут как выгодно отличаться от конкурентов через продукт и найти новые возможности для роста, а также повысить производительность и улучшить экономику своего дела.
Помимо выступлений, участников ждет «спикерская гостиная» — возможность лично задать вопросы экспертам и обсудить с ними собственные бизнес-кейсы.
«Франчайзинг — это не только способ запустить бизнес, но и инструмент масштабирования для владельцев действующих компаний. Он позволяет опираться на проверенную бизнес-модель, узнаваемый бренд и отработанный процесс, снижая риски. Предпринимателю на старте важно оценить множество факторов, и банк может ему в этом помочь: подобрать подходящий финансовый инструмент, проанализировать инвестиционный план, обеспечить расчетное обслуживание и цифровые сервисы для управления бизнесом. Такие встречи позволяют вести открытый диалог, а владельцам бизнеса принимать уверенные решения, направленные на развитие компании и долгосрочные партнерства», — отметила Анна Можейко.
Чтобы стать участником мероприятия, необходимо:
1. Открыть меню:
в Telegramботе: https://t.me/Stavkanadelo_bot?start=press
или
в Maxботе: https://max.ru/id9709112261_bot?start=press
2. Перейти в раздел «Календарь»
3. Зарегистрироваться на событие
Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено.
Дата и время: 29 октября 2026 года, начало в 18:30.
Место проведения: ресторанный комплекс «Ванильное небо» (Ярославль, Волжская наб., д. 2), зал «Чайка».

«Ставка на дело» — сообщество для предпринимателей Ярославской области, созданное банком ПСБ. Проект нацелен на формирование практической рабочей среды для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Основные принципы: прикладной подход, при котором каждое мероприятие решает реальные бизнес-задачи, а также поддержка ответственного и системного роста региональной экосистемы малого и среднего бизнеса.

ПСБ. Партнерский проект «Ъ-Ярославль»