«Ставка на дело» от ПСБ — в Ярославле пройдет бизнес-вечер по теме франшиз
Юрий Машенцев — крупнейший партнер «Дринкит» и «Додо Пицца» поделится опытом создания франшизы и масштабирования бизнеса через партнёрства;
Василь Газизулин — основатель и управляющий партнер компаний TopFranchise.ru и TopFranchise.com, международный эксперт в области франчайзинга выступит с темой «Стратегия развития во франчайзинге: открытие нового бизнеса или усиление своего».
«Ставка на дело» — сообщество для предпринимателей Ярославской области, созданное банком ПСБ. Проект нацелен на формирование практической рабочей среды для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Основные принципы: прикладной подход, при котором каждое мероприятие решает реальные бизнес-задачи, а также поддержка ответственного и системного роста региональной экосистемы малого и среднего бизнеса.