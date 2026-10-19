В Казани назначили нового помощника мэра города
В Казани Гузель Муртазину назначили помощником мэра города. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Казани Ильсур Метшин.
По словам господина Метшина, в новой должности она будет координировать работу секретариата, отвечать за организацию документооборота и взаимодействие между подразделениями мэрии.
Гузель Муртазина имеет юридическое образование, ранее работала в управлении жилищной политики исполкома Казани, а также занималась юридическим сопровождением.