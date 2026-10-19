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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани назначили нового помощника мэра города

В Казани Гузель Муртазину назначили помощником мэра города. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Казани Ильсур Метшин.
По словам господина Метшина, в новой должности она будет координировать работу секретариата, отвечать за организацию документооборота и взаимодействие между подразделениями мэрии.
Гузель Муртазина имеет юридическое образование, ранее работала в управлении жилищной политики исполкома Казани, а также занималась юридическим сопровождением.
Анна Кайдалова