В Нижнекамске с 2027 года запретят прокат электросамокатов
В Нижнекамске с 2027 года полностью откажутся от проката электросамокатов. Решение уже поддержала городская комиссия по безопасности дорожного движения, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
На заседании комиссии также рассмотрели статистику ДТП за девять месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий сократилось на 15. Также, по словам господина Беляева, сократилось число происшествий с участием несовершеннолетних.