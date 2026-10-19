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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Нижнекамске с 2027 года запретят прокат электросамокатов

В Нижнекамске с 2027 года полностью откажутся от проката электросамокатов. Решение уже поддержала городская комиссия по безопасности дорожного движения, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
В Нижнекамске с 2027 года запретят прокат электросамокатов

В Нижнекамске с 2027 года запретят прокат электросамокатов

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На заседании комиссии также рассмотрели статистику ДТП за девять месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий сократилось на 15. Также, по словам господина Беляева, сократилось число происшествий с участием несовершеннолетних.
Анна Кайдалова