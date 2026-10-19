Челябинская область заняла 16 место в стране по научно-технологическому развитию

Челябинская область заняла 16-ю строчку в рейтинге регионов России по уровню научно-технологического развития, составленном РИА Новости по итогам 2025 года. Индекс региона составил 49,56 балла, что незначительно ниже прошлогоднего показателя (50,78). Несмотря на снижение балла, позиция области в рейтинге не изменилась.