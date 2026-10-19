Челябинская область заняла 16 место в стране по научно-технологическому развитию
Индекс региона составил 49,56 балла, что ниже прошлогоднего показателя
Челябинская область заняла 16-ю строчку в рейтинге регионов России по уровню научно-технологического развития, составленном РИА Новости по итогам 2025 года. Индекс региона составил 49,56 балла, что незначительно ниже прошлогоднего показателя (50,78). Несмотря на снижение балла, позиция области в рейтинге не изменилась.
Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область уступает Свердловской области (8-е место, 55,16 балла) и опережает Тюменскую (18 местно, 49,39 балла). Курганская область расположилась на 56-й строчке (28,30), Ханты-Мансийский АО — на 49-й (31,50), Ямало-Ненецкий АО — на 61-й (26,09).
Лидерами общероссийского рейтинга стали Москва (82,54), Республика Татарстан (73,20) и Санкт-Петербург (70,17). Замыкает рейтинг Республика Ингушетия с показателем 6,48 балла.