Жителям Кировской области начислили 2,8 млрд рублей налогов за 2025 год
Жителям Кировской области направили налоговые уведомления за прошлый год на общую сумму 2,8 млрд руб. Это на 5,8% больше, чем годом ранее, сообщил пресс-центр правительства региона.
Жителям направили 605,7 тыс. налоговых уведомлений, из них 91,4% — в электронном виде. Оплатить имущественные налоги и НДФЛ, рассчитанный налоговой службой, необходимо до 1 декабря.
По данным руководителя регионального управления ФНС Юлии Сенниковой, общая сумма налоговых льгот для жителей региона составляет 690 млн руб.