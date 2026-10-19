Суд скорректировал убытки
Апелляция взыскала с экс-руководителя «Геленджик-Снаб» 61,3 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд исправил арифметическую ошибку в собственном постановлении по делу о банкротстве строительной компании ООО «Геленджик-Снаб». В результате сумма убытков, подлежащих взысканию с бывшего единственного участника и руководителя общества Геннадия Немировского, была снижена с 70,2 млн до 61,3 млн рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Как следует из определения суда от 14 октября 2026 года, ошибка была допущена в резолютивной части постановления от 21 сентября 2026 года. Изначально апелляционная инстанция изменила решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановила взыскать с Немировского 70,25 млн рублей.
Однако, как установил суд, при сложении составляющих суммы ущерба была допущена техническая ошибка. Согласно мотивировочной части судебного акта, в размер убытков входили: 16,60 млн руб. — непогашенные текущие обязательства перед ФНС (недоимка и пени); 34,29 млн руб. — требования, включенные в реестр кредиторов; 445,53 тыс. руб. — текущие расходы на процедуру банкротства; 978,55 тыс. руб. — мораторные проценты по погашенному долгу; 8,99 млн руб. — мораторные проценты на сумму основного долга за период с 5 декабря 2019 года по 25 ноября 2025 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Геленджик - Снаб» зарегистрировано в 2000 году в Геленджике Краснодарского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Геннадий Немировский. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Корректный подсчет этих сумм составляет 61,31 млн руб. Таким образом, изначально в постановлении была завышена сумма взыскания на 8,93 млн руб.
В заседании по вопросу исправления ошибки представитель Геннадия Немировского не возражал против корректировки расчетов.
Кроме того, за Геннадием Немировским сохраняется обязанность выплатить мораторные проценты, начиная с 26 ноября 2025 года до фактического исполнения обязательства, на сумму основного долга в 32 млн руб. по ставке 4,5% годовых. В остальной части определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Определение об исправлении опечатки может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.
Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление кредитора Александра Резуненко о признании банкротом ООО «Геленджик-Снаб» в июле 2020 года. Основанием для введения наблюдения послужила задолженность компании перед Александром Резуненко в размере 499 тысяч рублей. Обязательство подтверждено вступившим в законную силу судебным приказом Мирового судебного участка № 14 г. Геленджика от 8 августа 2019 года. Доказательств исполнения этого акта в материалах дела не представлено.
Согласно закону о банкротстве, юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если обязательства не исполнены в течение трех месяцев, а их совокупный размер превышает 300 тысяч рублей. В судебном заседании директор «Геленджик-Снаб» Геннадий Немировский не возражал против удовлетворения требований заявителя. Кредитор уточнил сумму долга в порядке статьи 49 АПК РФ, и суд принял ходатайство к рассмотрению.