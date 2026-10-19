Суд скорректировал убытки

Однако, как установил суд, при сложении составляющих суммы ущерба была допущена техническая ошибка. Согласно мотивировочной части судебного акта, в размер убытков входили: 16,60 млн руб. — непогашенные текущие обязательства перед ФНС (недоимка и пени); 34,29 млн руб. — требования, включенные в реестр кредиторов; 445,53 тыс. руб. — текущие расходы на процедуру банкротства; 978,55 тыс. руб. — мораторные проценты по погашенному долгу; 8,99 млн руб. — мораторные проценты на сумму основного долга за период с 5 декабря 2019 года по 25 ноября 2025 года.