Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении девочки в Ижевске

По данным СКР, в сентябре две девочки избили малолетнюю, нанеся ей многочисленные удары руками и ногами по разным частям тела, а также заставили встать на колени и извиниться. Происходящее снимали на мобильный телефон другие подростки, позднее видеозапись появилась в интернете.