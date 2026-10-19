Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении девочки в Ижевске
Видео избиения появилось в интернете после происшествия в сентябре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Рустаму Тугушеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела об избиении 11-летней девочки в Ижевске. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
По данным СКР, в сентябре две девочки избили малолетнюю, нанеся ей многочисленные удары руками и ногами по разным частям тела, а также заставили встать на колени и извиниться. Происходящее снимали на мобильный телефон другие подростки, позднее видеозапись появилась в интернете.
Уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Удмуртии после обращения тети пострадавшей к Александру Бастрыкину. Исполнение поручения председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.