Татарстан занял второе место в рейтинге научно-технологического развития регионов

Чувашия поднялась с 26-го на 22-е место, набрав 45,3 балла против 43,8 годом ранее. Кировская область заняла 33-е место с 39 баллами — годом ранее регион находился на 37-й позиции с результатом 37 баллов. Марий Эл опустилась с 36-го на 44-е место, рейтинг региона снизился с 37,7 до 33,7 балла.