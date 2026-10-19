Татарстан занял второе место в рейтинге научно-технологического развития регионов
Годом ранее республика также заняла второе место среди регионов
Татарстан вновь занял второе место в рейтинге научно-технологического развития регионов России по итогам прошлого года, набрав 73,2 балла против 70,6 балла в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.
Республика уступила только Москве, набравшей 82,5 балла.
Чувашия поднялась с 26-го на 22-е место, набрав 45,3 балла против 43,8 годом ранее. Кировская область заняла 33-е место с 39 баллами — годом ранее регион находился на 37-й позиции с результатом 37 баллов. Марий Эл опустилась с 36-го на 44-е место, рейтинг региона снизился с 37,7 до 33,7 балла.
Рейтинг составили на основе 19 показателей, объединенных в четыре группы: человеческие ресурсы, материально-техническая база, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.