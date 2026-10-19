Последствия ливня устраняют в Севастополе

В Севастополе коммунальные службы за ночь устранили часть последствий проливного дождя и сильного ветра. К работам привлекли 285 человек и 48 единиц техники. Всего в систему 112, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», а также дежурные службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний поступило 611 обращений от горожан. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.