Последствия ливня устраняют в Севастополе
В Севастополе коммунальные службы за ночь устранили часть последствий проливного дождя и сильного ветра. К работам привлекли 285 человек и 48 единиц техники. Всего в систему 112, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», а также дежурные службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний поступило 611 обращений от горожан. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Специалисты «Севавтодора» задействовали 30 дорожных рабочих и около десяти единиц техники. За ночь они очистили 12 ливневок и водоприемников, в том числе на улицах Ревякина, Портовой, Фадеева, Новикова и Гоголя, а также в районе Рыбацкого причала и пятого километра.
«Водоканал» направил на работы 48 сотрудников и 12 единиц техники. Специалисты очистили 13 ливнестоков в районе автовокзала, в центре города и Гагаринском районе.
Еще 158 сотрудников предприятия «Парки и скверы» убирали упавшие ветки и деревья по 16 адресам. С улиц вывезли 16 крупных веток. Упавшие деревья также убрали в районе автостанции в Инкермане и на Камышовом шоссе у поворота на Казачью бухту.
По состоянию на 9:00 в работе управляющих компаний оставались 76 заявок.