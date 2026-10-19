Жителям Саратовской области открыли горячую линию по вопросам отопления
Сегодня в Саратове и Энгельсе начали подавать тепло в дома
В Саратовской области стартовал отопительный сезон в жилых домах. Запуск, как сообщили в правительстве региона, будет идти поэтапно. По всем интересующим вопросам жителям предложили обращаться на горячую линию.
Губернатор Роман Бусаргин поручил профильному ведомству и руководству муниципалитетов обеспечить полный контроль над подачей тепла и уделить особое внимание взаимодействию с управляющими компаниями и объектами соцсферы. Номер телефона круглосуточной горячей линии 8(8452) 74-00-47.
Ранее власти Саратовской области сообщали о решении начать отопительный сезон 19 октября в связи с серьезным похолоданием.