Отопительный сезон стартует в Саратове и Энгельсе 19 октября
Власти Саратовской области назвали дату вхождения Саратова и Энгельса в отопительный сезон. Подробности в личном Telegram-канале опубликовал губернатор Роман Бусаргин.
По данным кабмина, на следующей неделе ожидается «серьезное понижение температуры». Чиновники приняли решение о постепенном включении отопления в городах и районах. Так, в домах Саратова и Энгельса тепло появится 19 октября.
Глава региона рекомендовал главам остальных районов в вопросе старта отопительного сезона ориентироваться на аналогичные даты.