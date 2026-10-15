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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Средняя Волга

Отопительный сезон стартует в Саратове и Энгельсе 19 октября

Власти Саратовской области назвали дату вхождения Саратова и Энгельса в отопительный сезон. Подробности в личном Telegram-канале опубликовал губернатор Роман Бусаргин.

Алексей Голицын / Коммерсантъ

По данным кабмина, на следующей неделе ожидается «серьезное понижение температуры». Чиновники приняли решение о постепенном включении отопления в городах и районах. Так, в домах Саратова и Энгельса тепло появится 19 октября.
Глава региона рекомендовал главам остальных районов в вопросе старта отопительного сезона ориентироваться на аналогичные даты.
Дарья Васенина