В Анапе топливо доступно на 26 АЗС
На территории Анапы утром 19 октября топливо можно купить на 26 заправках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-92 доступен для покупки на 23 АЗС, АИ-95 есть на 17 станциях, АИ-100 нет в наличии, дизельное топливо можно приобрести на всех 26 заправках. В течение дня ситуация может меняться.
На 10 АЗС по решению собственников введены ограничения на отпуск топлива только по топливным картам и для специального транспорта. На 17 станциях есть ограничения по литражу (92 и 95 по 30 л — на 8 АЗС; 92 по 40 л — на 3 АЗС; 92, 95 и ДТ по 50 л — на 6 АЗС; ДТ по 60 л — на 2 АЗС).
Жителей и гостей Анапы просят не закупать топливо впрок. Это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС.