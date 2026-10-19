В Анапе топливо доступно на 26 АЗС

На 10 АЗС по решению собственников введены ограничения на отпуск топлива только по топливным картам и для специального транспорта. На 17 станциях есть ограничения по литражу (92 и 95 по 30 л — на 8 АЗС; 92 по 40 л — на 3 АЗС; 92, 95 и ДТ по 50 л — на 6 АЗС; ДТ по 60 л — на 2 АЗС).