На Дону выдачи товарных кредитов снизились на 3%

Рынок товарных займов остается небольшим сегментом розничного кредитования, а условия кредитования сохраняются жесткими. В сентябре средняя полная стоимость POS-кредита по стране достигла 25,3% против 24,7% месяцем ранее и 27,6% годом ранее. Банк России сохранял ключевую ставку на уровне 14% годовых и установил на IV квартал более строгие ограничения для наиболее рискованных необеспеченных кредитов. При этом данные по кредитам наличными показывают, что на Дону заемщики продолжали активно обращаться к банкам: в августе жители области оформили 71 тыс. таких кредитов на 11,8 млрд руб., а за восемь месяцев — 477,5 тыс. на 80,1 млрд руб. Товарные кредиты отличаются от займов наличными суммой и способом оформления, поэтому общие показатели розничного кредитования не объясняют напрямую месячное снижение POS-выдач.