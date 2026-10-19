На Дону выдачи товарных кредитов снизились на 3%
В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 6,76 тыс. кредитов на покупку товаров в магазинах на общую сумму 414,97 млн руб. По сравнению с августом выдачи сократились на 3% и по количеству, и по объему. Средний чек составил 61 тыс. руб., средний срок — 17 месяцев. По объему сентябрьских POS-кредитов Ростовская область заняла девятое место среди регионов России, уступив, в частности, Краснодарскому краю, который выдал 652,14 млн руб. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в таблице итогов сентября.
Снижение последовало за августовским ростом. Тогда банки выдали на Дону 6,9 тыс. товарных кредитов на 429,7 млн руб. — на 9% больше, чем в июле, как по числу займов, так и по сумме. В сентябре динамика развернулась, хотя рынок не вернулся к низкой базе прошлого года: общероссийское число POS-кредитов оказалось на 10% выше сентября 2025 года, а сумма — на 6% выше.
Для сравнения: в соседнем Ставропольском крае банки выдали жителям Ставропольского края в сентябре 5,14 тыс. кредитов на покупку товаров в магазинах — на 3% меньше, чем в августе, пишет «Ъ-Кавказ». В денежном выражении выдачи сократились сильнее: на 8%, до 308,86 млн руб. Средний чек опустился с 63 тыс. до 60 тыс. руб., а средний срок кредита — с 22 до 20 месяцев.
За январь—сентябрь жители области оформили 55,34 тыс. товарных кредитов на 3,37 млрд руб. Средняя сумма займа за девять месяцев также составила 61 тыс. руб., средний срок — 17 месяцев. На каждую тысячу жителей пришлось 13,3 новых POS-кредита. По общему объему таких займов за третий квартал банки выдали россиянам 50,90 млрд руб. — на 12% больше, чем годом ранее. Однако за девять месяцев общероссийские выдачи всё ещё оставались примерно вдвое ниже, чем за январь—сентябрь 2024 года: 136,79 млрд руб. против 272,83 млрд руб.
Рынок товарных займов остается небольшим сегментом розничного кредитования, а условия кредитования сохраняются жесткими. В сентябре средняя полная стоимость POS-кредита по стране достигла 25,3% против 24,7% месяцем ранее и 27,6% годом ранее. Банк России сохранял ключевую ставку на уровне 14% годовых и установил на IV квартал более строгие ограничения для наиболее рискованных необеспеченных кредитов. При этом данные по кредитам наличными показывают, что на Дону заемщики продолжали активно обращаться к банкам: в августе жители области оформили 71 тыс. таких кредитов на 11,8 млрд руб., а за восемь месяцев — 477,5 тыс. на 80,1 млрд руб. Товарные кредиты отличаются от займов наличными суммой и способом оформления, поэтому общие показатели розничного кредитования не объясняют напрямую месячное снижение POS-выдач.