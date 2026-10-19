В Петербурге назвали три зеленые территории в честь защитников Ленинграда и ученого

В Ушково скверу у пересечения Приморского шоссе и Пляжевой улицы присвоили имя Дмитрия Ушкова — участника Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда, Героя Советского Союза. Сам поселок носит имя военного с 1948 года.