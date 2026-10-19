В Петербурге назвали три зеленые территории в честь защитников Ленинграда и ученого
В Санкт-Петербурге присвоили названия нескольким ранее безымянным зеленым территориям. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 18 октября в пресс-службе Смольного. Документ закрепляет решения Топонимической комиссии, принятые в июне.
В поселке Шушары на Вишерской улице появился сквер Солдатского Подвига. Его название посвящено защитникам Ленинграда, которые сражались в годы блокады на территории современного поселка.
В Ушково скверу у пересечения Приморского шоссе и Пляжевой улицы присвоили имя Дмитрия Ушкова — участника Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда, Героя Советского Союза. Сам поселок носит имя военного с 1948 года.
В Василеостровском районе зеленая территория к юго-востоку от пересечения Морской набережной и Мичманской улицы получила название сквер Академика Горынина.
Еще одно новое название появилось у Дудергофского канала. Протянувшийся вдоль него парк назвали Маврино — в честь исторической усадьбы, расположенной на Петергофской дороге.