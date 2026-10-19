Более 350 жителей Петербурга и Ленобласти призовут в войска Росгвардии этой осенью

Военнослужащие будут охранять важные государственные объекты и обеспечивать общественную безопасность в регионах Северо-Запада России. Одновременно в частях округа началось увольнение в запас военнослужащих, завершивших установленный срок службы по призыву. Всего из регионов Северо-Западного федерального округа в Росгвардию планируют призвать около 1 тыс. человек.