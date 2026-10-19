Более 350 жителей Петербурга и Ленобласти призовут в войска Росгвардии этой осенью
Более 350 юношей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью призовут на срочную службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Перед отправкой в войска призывники пройдут отбор, включающий медицинское обследование, профессионально-психологическое тестирование и изучение биографии. В Росгвардии также предъявляют требования к репутации кандидатов.
В военкоматах новобранцам выдадут полевую форму расцветок «Мох» или «Синяя точка» — в зависимости от предназначения воинской части.
Военнослужащие будут охранять важные государственные объекты и обеспечивать общественную безопасность в регионах Северо-Запада России. Одновременно в частях округа началось увольнение в запас военнослужащих, завершивших установленный срок службы по призыву. Всего из регионов Северо-Западного федерального округа в Росгвардию планируют призвать около 1 тыс. человек.
В ведомстве отдельно подчеркнули, что срочников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине. Части, выполняющие задачи в зоне СВО, комплектуются только военнослужащими по контракту.
Осенний призыв в России проходит с 1 октября по 31 декабря. В этот период на военную службу планируют направить 2,4 тыс. жителей Петербурга, а по всей стране — около 120 тыс. человек.
Весенний призыв в Ленинградской области завершился выполнением установленного задания в полном объеме: в войска направили более 1,5 тыс. человек. Наиболее организованно кампания прошла в Ломоносовском районе, Выборге и Выборгском районе, а также в Кировске и Кировском районе.