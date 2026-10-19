Утром 19 октября в Сочи работают 45 АЗС

По информации топливных операторов, АИ-100 доступен на 10 станциях, АИ-95 и АИ-92 есть на 31 заправке, дизельное топливо можно приобрести на 33 АЗС, а СУГ — на 10 объектах. Актуальную информацию о наличии топлива жители и гости Сочи могут узнать на официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».