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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге ночь на 19 октября стала самой холодной с начала осени

В Санкт-Петербурге ночь на 19 октября стала самой холодной с начала осени. К утру температура воздуха на городской метеостанции опустилась до +1,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Петербурге температура опустилась до +1,5 градуса, в Ленобласти ударили заморозки

В Петербурге температура опустилась до +1,5 градуса, в Ленобласти ударили заморозки

Александр Коряков / Коммерсантъ

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По данным синоптика, к 7:00 температура оказалась на 0,1 градуса ниже, чем 14 октября, когда в городе зафиксировали предыдущий минимум с начала осени.
В Ленинградской области заморозки наблюдались в большинстве районов. Самую низкую температуру зарегистрировали в поселке Ефимовский Бокситогорского района — 5,2 градуса.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор