В Петербурге ночь на 19 октября стала самой холодной с начала осени
В Санкт-Петербурге ночь на 19 октября стала самой холодной с начала осени. К утру температура воздуха на городской метеостанции опустилась до +1,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По данным синоптика, к 7:00 температура оказалась на 0,1 градуса ниже, чем 14 октября, когда в городе зафиксировали предыдущий минимум с начала осени.
В Ленинградской области заморозки наблюдались в большинстве районов. Самую низкую температуру зарегистрировали в поселке Ефимовский Бокситогорского района — 5,2 градуса.