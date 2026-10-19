Землю дочери экс-депутата Белоусова не удалось продать с торгов
Суммарная стоимость лотов составила 40 млн рублей
В Челябинске признаны несостоявшимися два аукциона по продаже земельных участков, принадлежащих Валерии Чигинцевой — дочери бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Объекты расположены в элитном поселке «Карпов пруд» (микрорайон Тарасовка).
Первый лот площадью 1,6 тыс. кв. м выставлялся на торги за 15,4 млн руб., второй (1,9 тыс. кв. м) — за 24,7 млн руб. В ходе первой процедуры единственный претендент не был допущен к участию из-за несоответствия документов, на повторные торги поступило менее двух заявок.
Реализация имущества семьи Вадима Белоусова и экс-губернатора Михаила Юревича ведется в рамках взыскания в пользу государства долга в размере 19,7 млрд руб. Ранее бизнес-активы семей были национализированы, а часть жилой недвижимости передана Минобороны РФ.
Из личного имущества госпожи Чигинцевой на данный момент продан только автомобиль Mercedes-Benz GLE 45 — при стартовой цене 2,6 млн руб. итоговая стоимость составила 3,8 млн руб. При этом торги по продаже снегохода Polaris 600 также дважды не состоялись из-за отсутствия интереса покупателей.