Землю дочери экс-депутата Белоусова не удалось продать с торгов

Первый лот площадью 1,6 тыс. кв. м выставлялся на торги за 15,4 млн руб., второй (1,9 тыс. кв. м) — за 24,7 млн руб. В ходе первой процедуры единственный претендент не был допущен к участию из-за несоответствия документов, на повторные торги поступило менее двух заявок.