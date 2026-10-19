Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Удмуртией
За ночь над регионами России перехватили и уничтожили почти 150 дронов
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По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Удмуртией и еще 12 регионами, включая Татарстан, уничтожили 149 украинских беспилотников. Власти республики о числе сбитых БПЛА не сообщали.
Ранним утром в республике объявляли режим «Опасное небо», а также сигнал «Беспилотная опасность» с ограничением аэропорта Ижевска. В 06:10 «Опасное небо» в регионе сняли, еще через час был дан отбой остальным режимам.