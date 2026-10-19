В Ярославской области выдача товарных кредитов за месяц сократилась на 6%
В Ярославской области в сентябре 2026 года банки выдали 1,94 тыс. товарных кредитов (POS-кредитов) на общую сумму 119,33 млн руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 6%, объем — на 1%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний размер товарного кредита в регионе составил 62 тыс. руб. против 59 тыс. руб. месяцем ранее. Средний срок кредитования сократился с 17 до 16 месяцев.
Всего за январь—сентябрь 2026 года жители Ярославской области оформили 16,14 тыс. POS-кредитов на 0,93 млрд руб. Средний размер займа за этот период составил 58 тыс. руб., средний срок — 16 месяцев.
В целом по России в сентябре банки выдали 255,61 тыс. товарных кредитов на 16,93 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач снизилось на 4%, объем — на 5%. При этом в годовом выражении число кредитов выросло на 10%, а их объем — на 6%.