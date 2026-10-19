В Ярославской области выдача товарных кредитов за месяц сократилась на 6%

В целом по России в сентябре банки выдали 255,61 тыс. товарных кредитов на 16,93 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач снизилось на 4%, объем — на 5%. При этом в годовом выражении число кредитов выросло на 10%, а их объем — на 6%.