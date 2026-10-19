Прокуратура Ставрополья передала суду дело о хищении 87,5 млн рублей у банков
Ставропольская краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд материалы резонансного уголовного дела о масштабной кредитной афере. На скамье подсудимых окажутся организатор преступной схемы и 19 его сообщников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии обвинения, житель Ростова-на-Дону в ноябре 2023 года сформировал организованную группу, специализировавшуюся на хищении средств у крупных кредитных учреждений. Механизм обмана строился на получении займов под видом автокредитов и ссуд на развитие предпринимательской деятельности — без какого-либо умысла возвращать полученные деньги.
География преступной деятельности охватывала сразу несколько субъектов федерации: участники группы действовали в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Чеченской Республике, Республике Северная Осетия — Алания, Москве и Подмосковье. Для придания схеме видимости законности аферисты изготавливали пакеты поддельных документов и имитировали ведение реальной коммерческой деятельности — прогоняя одни и те же суммы по расчетным счетам по замкнутому кругу.
Получив кредитные средства, фигуранты лишь вносили первые несколько платежей — исключительно для создания иллюзии добросовестного исполнения обязательств перед банками. За период с марта по июнь 2024 года суммарный ущерб финансовых организаций превысил 87,5 млн руб., которые были поделены между членами группы.
Один из обвиняемых пошёл дальше и занялся отмыванием незаконно добытых средств: на похищенные деньги он приобрел спортивный автомобиль стоимостью 2,8 млн руб., оформив его на своего отца, который не подозревал о криминальном происхождении транспортного средства.
Всем участникам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой в крупном и особо крупном размерах, а также по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ — легализация денежных средств, добытых преступным путем. Дело передано на рассмотрение в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.