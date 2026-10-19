Прокуратура Ставрополья передала суду дело о хищении 87,5 млн рублей у банков

Один из обвиняемых пошёл дальше и занялся отмыванием незаконно добытых средств: на похищенные деньги он приобрел спортивный автомобиль стоимостью 2,8 млн руб., оформив его на своего отца, который не подозревал о криминальном происхождении транспортного средства.