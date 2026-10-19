В Прикамье ужесточат правила продажи табачной продукции

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, проект предполагает запрет розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях и помещениях, которые находятся во владении или пользовании организаций отдыха детей и их оздоровления; в местах проведения официальных спортивных соревнований (на период их проведения); в зданиях, находящихся во владении или пользовании организаций соцобслуживания; на территориях зон отдыха и других территориях, связанных с использованием водных объектов, в том числе на пляжах; в культовых зданиях, строениях и сооружениях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий.