Проект строительства логистического комплекса в Перми исключен из списка приоритетных
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Проект строительства логистического комплекса класса А (лайт индастриал) в деревне Паздерино лишился статуса приоритетного инвестиционного. Соответствующее решение было принято на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в начале октября. «В отношении инвестиционного проекта ООО «ПРАЙМ-ЛОГИСТИК» принято решение о прекращении действия «приоритетного» статуса в связи с нарушением положений инвестиционного соглашения»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в агентстве инвестиционного развития Пермского края.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что пермское ООО «Прайм-Логистик» намерено построить в деревне Паздерино (Пермский муниципальный округ) «складской комплекс с сопутствующей инфраструктурой» (класса А, лайт индастриал). Инвестиции в проект оценивались в 543 млн руб. Планировалось, что новый логистический комплекс будет введен в эксплуатацию в 2027 году.