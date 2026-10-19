Проект строительства логистического комплекса в Перми исключен из списка приоритетных

Напомним, в прошлом году сообщалось, что пермское ООО «Прайм-Логистик» намерено построить в деревне Паздерино (Пермский муниципальный округ) «складской комплекс с сопутствующей инфраструктурой» (класса А, лайт индастриал). Инвестиции в проект оценивались в 543 млн руб. Планировалось, что новый логистический комплекс будет введен в эксплуатацию в 2027 году.