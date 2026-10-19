Ставрополье опустилось на две позиции в рейтинге научно-технологического развития

Ставропольский край сохранил положение в середине общероссийского списка, но отстает от лидеров по масштабу научной и инновационной деятельности. В предыдущем рейтинге, опубликованном в октябре 2025 года, край также занимал 48-е место, а регионы Северного Кавказа, за исключением Ставрополья, также находились в конце списка.