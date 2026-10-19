Ставрополье опустилось на две позиции в рейтинге научно-технологического развития
Ставропольский край занял 50-е место в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию по итогам 2025 года. Годом ранее край находился на 48-й строчке, таким образом, регион потерял две позиции. Исследование подготовило РИА Рейтинг.
Рейтинг учитывает данные Росстата и Роспатента и оценивает субъекты по 19 показателям. Показатели объединены в четыре группы: человеческие ресурсы, материально-техническая база, масштаб и результативность научно-технологической деятельности. Итоговый балл варьируется от 1 до 100.
Первые три места сохранили Москва, Татарстан и Санкт-Петербург. Москва набрала 82,54 балла, Татарстан — 73,20, Санкт-Петербург — 70,17. На эти три региона пришлось более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг.
Ставропольский край сохранил положение в середине общероссийского списка, но отстает от лидеров по масштабу научной и инновационной деятельности. В предыдущем рейтинге, опубликованном в октябре 2025 года, край также занимал 48-е место, а регионы Северного Кавказа, за исключением Ставрополья, также находились в конце списка.
При этом Ставрополье улучшило позиции в оценке зрелости системы управления научно-технологическим развитием, которую проводит Президентская академия. За год край поднялся на 13 строчек.
Координацию работы в этой сфере обеспечивает совет при губернаторе Ставропольского края по вопросам научно-технологического развития. Его создание и полномочия закреплены постановлением губернатора от 6 мая 2025 года № 225.
Для повышения места в рейтинге краю необходимо наращивать инновационную активность организаций. По данным рейтинга инновационной активности, в 2025 году Ставрополье опустилось с 38-го на 45-е место среди российских регионов.
Рейтинг РИА Рейтинг фиксирует умеренное снижение позиций Ставрополья при сохранении базового научно-технологического потенциала. Ключевым фактором дальнейшей динамики станет увеличение числа предприятий, внедряющих новые технологии и выпускающих высокотехнологичную продукцию.