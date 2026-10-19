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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославле снизили цену бывшего Камерного театра на 16,4 млн рублей

Мэрия Ярославля вновь выставила на торги здание бывшего Камерного театра на улице Свердлова, 9. Начальная цена объекта культурного наследия вместе с земельным участком составляет 78,3 млн руб. Это на 16,4 млн руб. меньше стоимости, по которой имущество пытались продать ранее. Информация об аукционе опубликована на площадке «ГИС Торги».

Антон Голицын / Коммерсантъ

На продажу выставлено трехэтажное нежилое здание площадью 1,29 тыс. кв. м, включая один подземный этаж, и земельный участок площадью 1,26 тыс. кв. м. Объект имеет статус памятника архитектуры местного значения — «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», построенного в 1913 году. Новый собственник должен будет соблюдать требования законодательства об охране объектов культурного наследия.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 октября по 7 декабря. Торги назначены на 10 декабря. Организатором выступает комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.
Предыдущие попытки продать здание не принесли результата. В феврале 2026 года мэрия объявила первый аукцион с начальной ценой 94,68 млн руб., однако торги, назначенные на 17 апреля, не состоялись из-за отсутствия заявок. В дальнейшем власти неоднократно объявляли новые процедуры, сохраняя прежнюю цену. Последняя из них, назначенная на 25 июня, также не привлекла участников. Таким образом, цена объекта снизилась на 17,3%.
Объект принадлежит городу. В последние десятилетия в нем работал Ярославский камерный театр, основанный Юрием Ваксманом и Владимиром Воронцовым. После смерти основателей театр вошел в структуру государственного ТЮЗа и переехал из здания на улице Свердлова.
Антон Голицын