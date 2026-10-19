В Ярославле снизили цену бывшего Камерного театра на 16,4 млн рублей
Мэрия Ярославля вновь выставила на торги здание бывшего Камерного театра на улице Свердлова, 9. Начальная цена объекта культурного наследия вместе с земельным участком составляет 78,3 млн руб. Это на 16,4 млн руб. меньше стоимости, по которой имущество пытались продать ранее. Информация об аукционе опубликована на площадке «ГИС Торги».
На продажу выставлено трехэтажное нежилое здание площадью 1,29 тыс. кв. м, включая один подземный этаж, и земельный участок площадью 1,26 тыс. кв. м. Объект имеет статус памятника архитектуры местного значения — «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», построенного в 1913 году. Новый собственник должен будет соблюдать требования законодательства об охране объектов культурного наследия.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 октября по 7 декабря. Торги назначены на 10 декабря. Организатором выступает комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.
Предыдущие попытки продать здание не принесли результата. В феврале 2026 года мэрия объявила первый аукцион с начальной ценой 94,68 млн руб., однако торги, назначенные на 17 апреля, не состоялись из-за отсутствия заявок. В дальнейшем власти неоднократно объявляли новые процедуры, сохраняя прежнюю цену. Последняя из них, назначенная на 25 июня, также не привлекла участников. Таким образом, цена объекта снизилась на 17,3%.
Объект принадлежит городу. В последние десятилетия в нем работал Ярославский камерный театр, основанный Юрием Ваксманом и Владимиром Воронцовым. После смерти основателей театр вошел в структуру государственного ТЮЗа и переехал из здания на улице Свердлова.