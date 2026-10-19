В Ярославле снизили цену бывшего Камерного театра на 16,4 млн рублей

Предыдущие попытки продать здание не принесли результата. В феврале 2026 года мэрия объявила первый аукцион с начальной ценой 94,68 млн руб., однако торги, назначенные на 17 апреля, не состоялись из-за отсутствия заявок. В дальнейшем власти неоднократно объявляли новые процедуры, сохраняя прежнюю цену. Последняя из них, назначенная на 25 июня, также не привлекла участников. Таким образом, цена объекта снизилась на 17,3%.