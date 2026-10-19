Челябинца приговорили к колонии за нетрезвую езду на электровелосипеде
Советский районный суд Челябинска вынес приговор 35-летнему местному жителю И. Ф. Мамлееву, признав его виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе суда, мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Согласно материалам дела, вечером 13 июня 2026 года подсудимый был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Елькина. Мужчина управлял электровелосипедом мощностью 1200 Вт, что по техническим характеристикам относит устройство к механическим транспортным средствам, требующим наличия водительского удостоверения. Проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.
При назначении наказания суд учел, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение автомобиля и был лишен прав. Наличие судимости за ранее совершенное преступление послужило основанием для назначения реального срока заключения. Кроме того, осужденному на два года запрещено управлять транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.