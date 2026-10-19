Челябинца приговорили к колонии за нетрезвую езду на электровелосипеде

При назначении наказания суд учел, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение автомобиля и был лишен прав. Наличие судимости за ранее совершенное преступление послужило основанием для назначения реального срока заключения. Кроме того, осужденному на два года запрещено управлять транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.